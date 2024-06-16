2024 İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 105650951 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 105650951 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-158 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 292,39132
İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 976.768
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105650951
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Medya ve İletişim
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 292,39132
Başarı Sıralaması: 976.768
Kontenjan 2022 – 2023 : 150+4+0+4+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-158
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,94774
Başarı Sıralaması: 1.029.501
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: Doldu-154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225.76417
Başarı Sıralaması: 1085926
Kontenjan 2021: 200+5
Yerleşen 2021: Doldu-205