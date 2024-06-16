2024 İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 105650951 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 105650951 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-158 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 292,39132

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 976.768

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650951

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Medya ve İletişim

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 292,39132

Başarı Sıralaması: 976.768

Kontenjan 2022 – 2023 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-158

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,94774

Başarı Sıralaması: 1.029.501

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: Doldu-154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.76417

Başarı Sıralaması: 1085926

Kontenjan 2021: 200+5

Yerleşen 2021: Doldu-205