2024 İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690753 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 800+20+0+20+0 kişidir. 2023 yılında Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-840 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 254,30130

İstanbul Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.541.374

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690753

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Marka İletişimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 254,30130

Başarı Sıralaması: 1.541.374

Kontenjan 2022 – 2023 : 800+20+0+20+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-840

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,91875

Başarı Sıralaması: 1.460.257

Kontenjan 2022: 800+20

Yerleşen 2022: Doldu-820

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.09315

Başarı Sıralaması: 1561061

Kontenjan 2021: 800+20

Yerleşen 2021: Doldu-820