2024 İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690752 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690752 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 800+20+0+20+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-840 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 293,36470
İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 964.424
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105690752
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı (Açıköğretim)
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 293,36470
Başarı Sıralaması: 964.424
Kontenjan 2022 – 2023 : 800+20+0+20+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-840
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,37129
Başarı Sıralaması: 1.023.788
Kontenjan 2022: 800+20
Yerleşen 2022: Doldu-820
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.7363
Başarı Sıralaması: 1180277
Kontenjan 2021: 800+20
Yerleşen 2021: Doldu-820