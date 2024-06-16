2024 İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 105650703 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 105650703 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 302,13495
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 857.194
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105650703
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 302,13495
Başarı Sıralaması: 857.194
Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,84867
Başarı Sıralaması: 869.402
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: Doldu-123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234.09082
Başarı Sıralaması: 980882
Kontenjan 2021: 150+4
Yerleşen 2021: Doldu-154