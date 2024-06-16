2024 İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 105650703 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 105650703 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 302,13495

İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 857.194

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650703

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 302,13495

Başarı Sıralaması: 857.194

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,84867

Başarı Sıralaması: 869.402

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.09082

Başarı Sıralaması: 980882

Kontenjan 2021: 150+4

Yerleşen 2021: Doldu-154