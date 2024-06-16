2024 İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105650933 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 105650933 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-168 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 310,08524
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 767.77
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105650933
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 310,08524
Başarı Sıralaması: 767.77
Kontenjan 2022 – 2023 : 160+4+0+4+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-168
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,36858
Başarı Sıralaması: 743.941
Kontenjan 2022: 160+4
Yerleşen 2022: Doldu-164
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255.07867
Başarı Sıralaması: 734583
Kontenjan 2021: 160+4
Yerleşen 2021: Doldu-164