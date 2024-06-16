2024 İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690588 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 3000+75+0+75+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-3150 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 267,94643
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.322.105
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105690588
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 267,94643
Başarı Sıralaması: 1.322.105
Kontenjan 2022 – 2023 : 3000+75+0+75+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3150
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,22460
Başarı Sıralaması: 1.225.077
Kontenjan 2022: 3000+75
Yerleşen 2022: Doldu-3075
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.74529
Başarı Sıralaması: 1261739
Kontenjan 2021: 3000+75
Yerleşen 2021: Doldu-3075