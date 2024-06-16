2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111650687 Ücretsiz

111650687 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111650687 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111650687 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Uçak Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 371,99740

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 301.666

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650687

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 371,99740

Başarı Sıralaması: 301.666

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,67548

Başarı Sıralaması:  292.083

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309.19542

Başarı Sıralaması:  310953

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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