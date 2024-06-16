2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111650051 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111650051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Sulama Teknolojisi Bölümü Ormancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sulama Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sulama Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 289,34191

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.016.785

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650051

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Sulama Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 289,34191

Başarı Sıralaması: 1.016.785

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,37132

Başarı Sıralaması: 1.023.787

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.04576

Başarı Sıralaması: 1135819

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41