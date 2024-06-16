2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111690607 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111690607 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 301,02727

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 870.359

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111690607

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Seramik ve Cam Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 301,02727

Başarı Sıralaması: 870.359

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,26689

Başarı Sıralaması: 911.689

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.793

Başarı Sıralaması: 960799

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62