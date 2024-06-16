2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111651031 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 111651031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Nükleer Tıp Teknikleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 316,18150
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 703.797
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111651031
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Nükleer Tıp Teknikleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 316,18150
Başarı Sıralaması: 703.797
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,11927
Başarı Sıralaması: 668.273
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264.44154
Başarı Sıralaması: 634125
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52