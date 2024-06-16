2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 111650509 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon Bölümü tercih kod numarası 111650509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Ormancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mobilya ve Dekorasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Puanı: 296,27657

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 927.971

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650509

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Mobilya ve Dekorasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,27657

Başarı Sıralaması: 927.971

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,01221

Başarı Sıralaması: 879.028

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244.04559

Başarı Sıralaması: 864426

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41