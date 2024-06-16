2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111690696 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 111690696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 276,09505

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.200.297

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111690696

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 276,09505

Başarı Sıralaması: 1.200.297

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,12010

Başarı Sıralaması: 1.242.078

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.316

Başarı Sıralaması: 1507939

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103