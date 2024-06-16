2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 111650854 Ücretsiz

111650854 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 111650854 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 111650854 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü   Ormancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 300,90815

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 871.777

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650854

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,90815

Başarı Sıralaması: 871.777

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,64681

Başarı Sıralaması:  883.295

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.88607

Başarı Sıralaması:  959715

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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