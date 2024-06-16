2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 111650845 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 111650845 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Veterinerlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 314,26245
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 723.766
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111650845
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Atçılık ve Antrenörlüğü
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 314,26245
Başarı Sıralaması: 723.766
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,77296
Başarı Sıralaması: 617.013
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273.57766
Başarı Sıralaması: 548536
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52