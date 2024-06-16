2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 111650845 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 111650845 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Veterinerlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 314,26245

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 723.766

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650845

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Atçılık ve Antrenörlüğü

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,26245

Başarı Sıralaması: 723.766

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,77296

Başarı Sıralaması: 617.013

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.57766

Başarı Sıralaması: 548536

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52