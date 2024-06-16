2024 İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 105650696 UÖ-Ücretli

105650696 | İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 105650696 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 105650696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 291,30611

İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 991.013

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650696

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 291,30611

Başarı Sıralaması: 991.013

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,63570

Başarı Sıralaması:  1.020.208

Kontenjan 2022:  120+3

Yerleşen 2022:  Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.21383

Başarı Sıralaması:  1079957

Kontenjan 2021:  150+4

Yerleşen 2021:  Doldu-154

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