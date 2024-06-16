2024 İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 105650696 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 105650696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 291,30611
İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 991.013
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105650696
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 291,30611
Başarı Sıralaması: 991.013
Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,63570
Başarı Sıralaması: 1.020.208
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: Doldu-123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.21383
Başarı Sıralaması: 1079957
Kontenjan 2021: 150+4
Yerleşen 2021: Doldu-154