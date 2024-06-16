2024 İstanbul Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 105651058 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 105651058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-116 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 355,99759

İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 387.129

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105651058

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 355,99759

Başarı Sıralaması: 387.129

Kontenjan 2022 – 2023 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,97914

Başarı Sıralaması: 394.945

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: Doldu-113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294.83282

Başarı Sıralaması: 390155

Kontenjan 2021: 110+3

Yerleşen 2021: Doldu-113