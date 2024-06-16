2024 İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105650969 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105650969 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 303,56715
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 840.709
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105650969
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 303,56715
Başarı Sıralaması: 840.709
Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,09290
Başarı Sıralaması: 988.332
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: Doldu-123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238.74928
Başarı Sıralaması: 926154
Kontenjan 2021: 180+5
Yerleşen 2021: Doldu-185