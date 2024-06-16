2024 İstanbul Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105651013 AÖ-Ücretli

105651013 | İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105651013 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105651013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 2000+50+0+50+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2100 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 256,08423

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.511.391

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105651013

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 256,08423

Başarı Sıralaması: 1.511.391

Kontenjan 2022 – 2023 : 2000+50+0+50+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2100

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,32635

Başarı Sıralaması:  1.488.588

Kontenjan 2022:  2000+50

Yerleşen 2022:  Doldu-2050

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.54434

Başarı Sıralaması:  1544409

Kontenjan 2021:  2000+50

Yerleşen 2021:  Doldu-2050

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