2024 İstanbul Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650881 AÖ-Ücretli

105650881 | İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650881 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105650881 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 264,58006

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.374.387

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650881

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 264,58006

Başarı Sıralaması: 1.374.387

Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,07566

Başarı Sıralaması:  1.371.334

Kontenjan 2022:  1000+25

Yerleşen 2022:  Doldu-1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.42609

Başarı Sıralaması:  1462160

Kontenjan 2021:  1000+25

Yerleşen 2021:  Doldu-1025

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