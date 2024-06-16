2024 İstanbul Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690590 AÖ-Ücretli

105690590 | İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690590 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690590 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 268,16924

İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.318.679

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690590

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 268,16924

Başarı Sıralaması: 1.318.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,60132

Başarı Sıralaması:  1.281.203

Kontenjan 2022:  1000+25

Yerleşen 2022:  Doldu-1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.88104

Başarı Sıralaması:  1232043

Kontenjan 2021:  1000+25

Yerleşen 2021:  Doldu-1025

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102190020 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102190020 Ücretsiz
2024 Malatya Turgut Özal Üni. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 111551131 Ücretsiz
2024 Malatya Turgut Özal Üni. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 111551131 Ücretsiz
2024 Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107150086 Ücretsiz
2024 Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107150086 Ücretsiz
2024 Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 106170269 İÖ-Ücretli
2024 Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 106170269 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları