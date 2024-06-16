2024 İstanbul Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690590 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690590 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 268,16924

İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.318.679

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690590

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 268,16924

Başarı Sıralaması: 1.318.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,60132

Başarı Sıralaması: 1.281.203

Kontenjan 2022: 1000+25

Yerleşen 2022: Doldu-1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.88104

Başarı Sıralaması: 1232043

Kontenjan 2021: 1000+25

Yerleşen 2021: Doldu-1025