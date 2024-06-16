2024 İstanbul Üni. Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650906 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105650906 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-316 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 260,19834

İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.444.087

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650906

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 260,19834

Başarı Sıralaması: 1.444.087

Kontenjan 2022 – 2023 : 300+8+0+8+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-316

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,49154

Başarı Sıralaması: 1.381.169

Kontenjan 2022: 300+8

Yerleşen 2022: Doldu-308

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.75731

Başarı Sıralaması: 1472375

Kontenjan 2021: 300+8

Yerleşen 2021: Doldu-308