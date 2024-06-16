2024 İstanbul Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690589 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690589 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2000+50+0+50+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2100 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 267,83368

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.323.881

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690589

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 267,83368

Başarı Sıralaması: 1.323.881

Kontenjan 2022 – 2023 : 2000+50+0+50+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2100

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,52816

Başarı Sıralaması: 1.266.626

Kontenjan 2022: 2000+50

Yerleşen 2022: Doldu-2050

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.0355

Başarı Sıralaması: 1315431

Kontenjan 2021: 2000+50

Yerleşen 2021: Doldu-2050