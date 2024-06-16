2024 İstanbul Üni. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650915 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105650915 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 800+20+0+20+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-840 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 263,56720

İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.390.224

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650915

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 263,56720

Başarı Sıralaması: 1.390.224

Kontenjan 2022 – 2023 : 800+20+0+20+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-840

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,27812

Başarı Sıralaması: 1.401.822

Kontenjan 2022: 800+20

Yerleşen 2022: Doldu-820

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.14103

Başarı Sıralaması: 1466544

Kontenjan 2021: 800+20

Yerleşen 2021: Doldu-820