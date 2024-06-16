2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 111650466 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 111650466 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 320,03343

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 665.806

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650466

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 320,03343

Başarı Sıralaması: 665.806

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,00831

Başarı Sıralaması: 632.662

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.48483

Başarı Sıralaması: 623835

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52