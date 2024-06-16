2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111650678 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 111650678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 341,00613
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 487.542
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111650678
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 341,00613
Başarı Sıralaması: 487.542
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,63835
Başarı Sıralaması: 492.707
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280.08062
Başarı Sıralaması: 494150
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62