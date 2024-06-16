2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Taban Puanları ( Önlisans ) 111690728 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü tercih kod numarası 111690728 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü Taban Puanı: 367,46955
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 323.779
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111690728
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 367,46955
Başarı Sıralaması: 323.779
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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