2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Taban Puanları ( Önlisans ) 111690728 Ücretsiz

111690728 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Taban Puanları ( Önlisans ) 111690728 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü tercih kod numarası 111690728 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Sanal ve Artırılmış Gerçeklik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Devlet Üniversitesi olup Sanal ve Artırılmış Gerçeklik   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanal ve Artırılmış Gerçeklik   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü Taban Puanı: 367,46955

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 323.779

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111690728

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 367,46955

Başarı Sıralaması: 323.779

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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