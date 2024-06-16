2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 111690698 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 111690698 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 285,04821
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.074.279
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111690698
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 285,04821
Başarı Sıralaması: 1.074.279
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,46645
Başarı Sıralaması: 1.118.266
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.66525
Başarı Sıralaması: 1181227
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103