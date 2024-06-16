2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 111650527 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 111650527 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 311,11714
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 756.656
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111650527
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 311,11714
Başarı Sıralaması: 756.656
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,20752
Başarı Sıralaması: 735.265
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257.58437
Başarı Sıralaması: 706285
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67