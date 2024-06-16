2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 111690694 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 111690694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 281,30850

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.125.938

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111690694

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 281,30850

Başarı Sıralaması: 1.125.938

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,70532

Başarı Sıralaması: 1.187.600

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.93083

Başarı Sıralaması: 1259238

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103