2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111650651 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 111650651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet Üniversitesi olup Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 290,37565
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.003.273
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111650651
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,37565
Başarı Sıralaması: 1.003.273
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,34589
Başarı Sıralaması: 985.065
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.68999
Başarı Sıralaması: 1073747
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52