2024 İstanbul Üni. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690767 AÖ-Ücretli

105690767 | İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Üni. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690767 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 336,59853

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 521.124

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690767

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 336,59853

Başarı Sıralaması: 521.124

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,76690

Başarı Sıralaması:  699.958

Kontenjan 2022:  500+13

Yerleşen 2022:  Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Topkapı Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 205053192 %50 İndirimli
2024 İstanbul Topkapı Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 205053192 %50 İndirimli
2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570426 İÖ-Ücretli
2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570426 İÖ-Ücretli
2024 Karabük Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 106150495 Ücretsiz
2024 Karabük Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 106150495 Ücretsiz
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102751012 Ücretsiz
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102751012 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları