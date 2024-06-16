2024 İstanbul Üni. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690767 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 336,59853
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 521.124
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105690767
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 336,59853
Başarı Sıralaması: 521.124
Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,76690
Başarı Sıralaması: 699.958
Kontenjan 2022: 500+13
Yerleşen 2022: Doldu-513
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---