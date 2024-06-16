2024 İstanbul Üni. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690767 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 336,59853

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 521.124

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690767

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 336,59853

Başarı Sıralaması: 521.124

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,76690

Başarı Sıralaması: 699.958

Kontenjan 2022: 500+13

Yerleşen 2022: Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---