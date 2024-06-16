2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205053456 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 205053456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 76+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-76 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 264,42101

İstanbul Topkapı Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.376.874

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205053456

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 264,42101

Başarı Sıralaması: 1.376.874

Kontenjan 2022 – 2023 : 76+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-76

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,02012

Başarı Sıralaması: 1.705.079

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.50182

Başarı Sıralaması: 1183428

Kontenjan 2021: 60+0

Yerleşen 2021: Doldu-60