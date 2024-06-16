2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 205090155 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 205090155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 355,71325

İstanbul Topkapı Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 388.798

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205090155

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 355,71325

Başarı Sıralaması: 388.798

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,98593

Başarı Sıralaması: 476.426

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.84327

Başarı Sıralaması: 650243

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6