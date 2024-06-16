2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 205050523 Burslu

205050523 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 205050523 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 205050523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü   Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri   Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 337,00718

İstanbul Topkapı Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 518.008

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205050523

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 337,00718

Başarı Sıralaması: 518.008

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,08662

Başarı Sıralaması:  533.059

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279.4797

Başarı Sıralaması:  498865

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Doldu-9

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