2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 205053323 İÖ-Ücretli

205053323 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 205053323 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 205053323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-50 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 244,19663

İstanbul Topkapı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.715.723

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205053323

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 244,19663

Başarı Sıralaması: 1.715.723

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-50

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,01741

Başarı Sıralaması:  1.684.924

Kontenjan 2022:  42+0

Yerleşen 2022:  Doldu-42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.3919

Başarı Sıralaması:  989368

Kontenjan 2021:  43+0

Yerleşen 2021:  Doldu-43

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