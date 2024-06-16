2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 205053156 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 205053156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 203,18555

İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.514.960

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205053156

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 203,18555

Başarı Sıralaması: 2.514.960

Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 180,37952

Başarı Sıralaması: 2.881.740

Kontenjan 2022: 55+0

Yerleşen 2022: Doldu-55

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1547669

Kontenjan 2021: 47+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-28