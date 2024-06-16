2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 205090110 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 205090110 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 242,07954
İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.753.577
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205090110
ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 242,07954
Başarı Sıralaması: 1.753.577
Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,29465
Başarı Sıralaması: 1.891.665
Kontenjan 2022: 55+0
Yerleşen 2022: Doldu-55
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1595333
Kontenjan 2021: 46+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-18