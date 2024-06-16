2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205050505 Burslu

205050505 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205050505 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 205050505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 371,28994

İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 305.022

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205050505

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 371,28994

Başarı Sıralaması: 305.022

Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,12816

Başarı Sıralaması:  303.237

Kontenjan 2022:  14+0

Yerleşen 2022:  Doldu-14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299.69867

Başarı Sıralaması:  361196

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

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