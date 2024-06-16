2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 205051566 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 205051566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 320,91555

İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 657.257

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205051566

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 320,91555

Başarı Sıralaması: 657.257

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,69216

Başarı Sıralaması: 681.569

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.09928

Başarı Sıralaması: 579820

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10