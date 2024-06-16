2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 205053808 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 205053808 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 258,63069

İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.469.723

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205053808

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 258,63069

Başarı Sıralaması: 1.469.723

Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,58803

Başarı Sıralaması: 1.502.004

Kontenjan 2022: 60+0

Yerleşen 2022: Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.36644

Başarı Sıralaması: 989660

Kontenjan 2021: 55+0

Yerleşen 2021: Doldu-55