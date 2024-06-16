2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205052485 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 205052485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 70+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-70 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 228,64718

İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.004.211

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205052485

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 228,64718

Başarı Sıralaması: 2.004.211

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-70

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,62719

Başarı Sıralaması: 2.119.285

Kontenjan 2022: 64+0

Yerleşen 2022: Doldu-64

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627330

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-62