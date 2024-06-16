2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205052485 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 205052485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 70+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-70 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 228,64718
İstanbul Topkapı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.004.211
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205052485
ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 228,64718
Başarı Sıralaması: 2.004.211
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-70
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,62719
Başarı Sıralaması: 2.119.285
Kontenjan 2022: 64+0
Yerleşen 2022: Doldu-64
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627330
Kontenjan 2021: 68+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-62