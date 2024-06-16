2024 İstanbul Topkapı Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 205090095 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 205090095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 46+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 243,79882

İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.722.845

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205090095

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 243,79882

Başarı Sıralaması: 1.722.845

Kontenjan 2022 – 2023 : 46+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,46782

Başarı Sıralaması: 1.865.479

Kontenjan 2022: 39+0

Yerleşen 2022: Doldu-39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1589073

Kontenjan 2021: 31+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-29