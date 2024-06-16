2024 İstanbul Topkapı Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 205050938 İÖ-Ücretli

205050938 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Topkapı Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 205050938 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 205050938 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü   Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 344,61390

İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 461.442

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205050938

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 344,61390

Başarı Sıralaması: 461.442

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,98667

Başarı Sıralaması:  394.918

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306.43449

Başarı Sıralaması:  324762

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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