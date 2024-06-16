2024 İstanbul Teknik Üni. Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 105590209 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 105590209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 452,13698

İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 76.635

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105590209

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 452,13698

Başarı Sıralaması: 76.635

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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