2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 206851131 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206851131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 229,83577

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.981.320

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206851131

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 229,83577

Başarı Sıralaması: 1.981.320

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,44685

Başarı Sıralaması: 2.003.722

Kontenjan 2022: 53+0

Yerleşen 2022: Doldu-53

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1613100

Kontenjan 2021: 47+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-29