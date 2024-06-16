2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206850839 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 206850839 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 66+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-66 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 212,57834

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.325.562

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206850839

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 212,57834

Başarı Sıralaması: 2.325.562

Kontenjan 2022 – 2023 : 66+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-66

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,76448

Başarı Sıralaması: 2.165.543

Kontenjan 2022: 67+0

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627202

Kontenjan 2021: 67+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-26