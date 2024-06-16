2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 206870118 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 206870118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 63+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-63 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 265,29353

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.363.201

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206870118

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 265,29353

Başarı Sıralaması: 1.363.201

Kontenjan 2022 – 2023 : 63+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,13140

Başarı Sıralaması: 1.404.400

Kontenjan 2022: 54+0

Yerleşen 2022: Doldu-54

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---