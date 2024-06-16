2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 206870061 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 206870061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 43+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-43 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 201,92725

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.539.459

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206870061

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 201,92725

Başarı Sıralaması: 2.539.459

Kontenjan 2022 – 2023 : 43+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-43

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,04354

Başarı Sıralaması: 2.332.823

Kontenjan 2022: 38+0

Yerleşen 2022: Doldu-38

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1527834

Kontenjan 2021: 30+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-9