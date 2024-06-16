2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 206870060 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 206870060 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 300,22842

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 879.775

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206870060

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 300,22842

Başarı Sıralaması: 879.775

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,27587

Başarı Sıralaması: 578.874

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.52684

Başarı Sıralaması: 575856

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5