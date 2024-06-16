2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 206850142 İÖ-Ücretli

206850142 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 206850142 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 206850142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 290,84815

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 997.141

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206850142

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 290,84815

Başarı Sıralaması: 997.141

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,04800

Başarı Sıralaması:  757.625

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.22327

Başarı Sıralaması:  802871

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

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